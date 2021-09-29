***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 0 1.231.169 0 0Satışların Maliyeti19 0 -1.254.220 0 -943.942TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19 0 -23.051 0 -943.942BRÜT KAR (ZARAR)0 -23.051 0 -943.942Genel Yönetim Giderleri20 -170.924 -109.531 281.166 -36.728Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 111.910 140 111.910Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -507 -209.657 -507 -208.722ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-59.521 -342.099 392.569 -1.189.392Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 1.876.138 1.876.138Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -250.028 -430.990 -72.909FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-309.549 1.534.039 -38.421 613.837Finansman Giderleri24 -350.487 598.447 -350.487SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-309.549 1.183.552 560.026 263.350Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri654.347 707.116Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 654.347 707.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-309.549 1.837.899 560.026 970.466DÖNEM KARI (ZARARI)-309.549 1.837.899 560.026 970.466Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 920 -297 3.505 -58Ana Ortaklık Payları18 -310.469 1.838.196 556.521 970.524Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,00029000 0,00173000 -0,00204000 0,00091000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,00029000 0,00173000 0,00052000 0,00091000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.184.212 1.017.921Dönem Karı (Zararı)18 -309.549 1.837.899Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-933.858 790.056Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 1.304.383Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-303.029Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -303.029Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler208.617Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler208.617Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler234.432Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -140Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler234.572Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-933.858İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-933.858Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-654.347İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler281.673 -5.539.227Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -517.228 -2.732.989Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-485.652 -2.441.865İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-485.652 -2.441.865Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 382.835Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -12.161 -1.500.649Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 616.588 462.473Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 329.305Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)317.433İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler350.821 -26.465Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)350.821 -26.465Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-961.734 -2.911.272Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 -222.478 3.929.193YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -743.425Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-743.425Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -743.425FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.184.215Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri683.846Kredilerden Nakit Girişleri683.846Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-683.846Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-683.846Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)18 1.184.215YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 274.496Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 274.496DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 18.225 17.880DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 18.228 292.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 18.228 18.225Ticari Alacaklar2.027.288 1.510.060İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.027.288 1.510.060Diğer Alacaklar8 58.564 22.564Peşin Ödenmiş Giderler10 51.752 39.591Diğer Dönen Varlıklar17 559.863 110.211ARA TOPLAM2.715.695 1.700.651TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.715.695 1.700.651DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 505 505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 1.963.499 1.029.641Maddi Duran Varlıklar12 14.673.868 14.673.868Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 2.046 2.046TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.639.918 15.706.060TOPLAM VARLIKLAR19.355.613 17.406.711KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 3.392.968 4.076.814Ticari Borçlar7 1.109.089 492.501İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.109.089 492.501Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.724.711 1.395.406Diğer Borçlar768.021 1.362.319İlişkili Taraflara Diğer Borçlar44434 581.747 1.187.982İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 186.274 174.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 424.613 73.792İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 424.613 73.792Kısa Vadeli Karşılıklar1.522.501 1.522.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 399.756 399.756Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.122.745 1.122.745Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 371.820ARA TOPLAM9.313.723 8.923.333TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.313.723 8.923.333UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 8.643.342 7.959.496TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.643.342 7.959.496TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.957.065 16.882.829ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.395.105 519.519Ödenmiş Sermaye18 10.650.000 10.650.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 18.907 18.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.224.677 15.040.791Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.224.677 15.040.791Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 16.271.441 15.087.555Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -46.764 -46.764Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 534.645 534.645Diğer Yedekler18 1.249Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -25.724.824 -23.447.567Net Dönem Karı veya Zararı18 -309.549 -2.277.257Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 3.443 4.363TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.398.548 523.882TOPLAM KAYNAKLAR19.355.613 17.406.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.447.567 -2.277.257 519.519 4.363 523.882Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.447.567 -2.277.257 519.519 4.363 523.882Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.650.000 18.907 15.087.555 -46.764 534.645 -23.447.567 -2.277.257 519.519 4.363 523.882Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.249 -2.277.257 2.277.257 1.249 1.249Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-309.549 -309.549 -920 -310.469Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.183.886 1.183.886 1.183.886Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları