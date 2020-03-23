***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23032020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzel Durum Açıklaması Şirketimizin, 17/01/2020 tarihli Yonetim Kurulu karari ile YK Baskanı ve GM Mehmet Bedir'e verilen yetki doğrultusunda, Şirket faaliyetlerine ve Şirket sermayesine katkı sağlanması amacıyla, verilen yetki doğrultusunda, DYK OTOMASYON TEKSTİL TARIM TURİZM SAN. VE . LTD. ŞTİ ile işbirliği geliştirmede ve iştirak edinimi doğrultusunda görüşmelere başlanmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831550BIST