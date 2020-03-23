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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2020 18:28
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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23032020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Özel Durum Açıklaması Şirketimizin, 17/01/2020 tarihli Yonetim Kurulu karari ile YK Baskanı ve GM Mehmet Bedir'e verilen yetki doğrultusunda, Şirket faaliyetlerine ve Şirket sermayesine  katkı sağlanması amacıyla, verilen yetki doğrultusunda, DYK OTOMASYON TEKSTİL TARIM TURİZM SAN. VE . LTD. ŞTİ ile işbirliği geliştirmede ve iştirak edinimi doğrultusunda görüşmelere başlanmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831550


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DEVA 9,35 59.422.852 % 10,00  
HUBVC 13,64 118.715.467 % 10,00  
SELEC 6,93 17.611.456 % 10,00  
UZERB 1,76 47.441 % 10,00  
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Sterlin 7,5497 7,5876 % -0,74  
Frank 6,6728 6,7130 % 0,82  
Riyal 1,7461 1,7548 % 0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.557 1.558 58,98  
Altın Gr. 328 328 12,49  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,12 13,16 0,53  
Gümüş Gr. 2,74 2,74 0,08  
B. Petrol 26,02 26,02 -0,96  
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