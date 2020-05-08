***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin elektrik trafosu bir takım kişiler tarafından zarar verilerek etkisiz hale getirilmiştir. Zarar görmüş olan elektrik trafosu sigorta kapasamındadır. Yönetim konu ile ilgili olarak savcılık şikayetinde bulunmuş gerekli yasal girişimler başlatılmıştır.kamuoyuna va paydaşlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843718BIST