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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.05.2020 01:01
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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                         Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.05.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Yönetim Kurulu Üyesi İsmail KORMAZ' In istifasının kabulüne ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Harun  DURMUŞ'un atanmasına karar verilmiştir. 
 
 Yön.Kur.Başkanı                                                                                  Yön.Kur.Bşkn.Vekili     
Mehmet BEDİR                                                                                   Cihan TELLİ                             
 
 
 
Yön.Kur.Üyesi                           Bağımsız Yön.Kur.Üyesi
Savaş KOLLİK                           Mehmet Teker SÜREL
 
   
Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846788


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