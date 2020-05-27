***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 22.05.2020 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.Yönetim Kurulu Üyesi İsmail KORMAZ' In istifasının kabulüne ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Harun DURMUŞ'un atanmasına karar verilmiştir.Yön.Kur.Başkanı Yön.Kur.Bşkn.VekiliMehmet BEDİR Cihan TELLİYön.Kur.Üyesi Bağımsız Yön.Kur.ÜyesiSavaş KOLLİK Mehmet Teker SÜRELKamuoyuna ve paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846788BIST