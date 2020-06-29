***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2020 21:03
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket iştirakimiz Dyk Otomasyon Tekstil Tarım San.Ve Tic. Ltd. Şti. SU YAZILIM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Firmasına 210.000,00 TL' karşılığında personel bordrolama, takip yazılım ve destek
sözleşmesi imzalamıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853359
BIST
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.174,60
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
116.015
En Düşük
114.432
18:056,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8587
En Düşük
6,8507
18:057,7083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7087
En Düşük
7,6979
18:05390,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 390,86
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|2.504.960
|% 10,00
|
|DGKLB
|2,75
|248.586.925
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|201.085.689
|% 10,00
|
|SEKFK
|5,06
|12.859.127
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,00
|5.553.596
|% 10,00
|
|DAGI
|6,02
|13.936.935
|% -9,88
|
|GLBMD
|4,82
|7.040.166
|% -7,31
|
|TSPOR
|7,59
|508.007.293
|% -6,99
|
|ORGE
|6,55
|137.021.216
|% -6,03
|
|AYEN
|5,01
|242.823.779
|% -6,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|HALKB
|6,55
|1.001.231.427
|% 3,97
|
|ASELS
|32,06
|970.740.072
|% 1,97
|
|AKBNK
|6,11
|843.739.863
|% 3,74
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|641.279.695
|% 1,59
|
|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 4,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 3,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4043
|8,4465
|% -0,34
|
|Frank
|7,1784
|7,2216
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8225
|1,8316
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|1,16
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.626
|26,00
|
|Tam
|2.603
|2.616
|9,50
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|4,60
|
|Çeyrek
|632
|641
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,80
|41,80
|0,87
|
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