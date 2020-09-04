***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2020 12:09
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin açıklananan 6 aylık bağımsız denetim raporlarında kar ve zarar kısmı şehven olmadığı tespit edilmiştir. Bağımsız denetim raporu sonucunda hiç bir değişiklik olmayacaktır. Düzeltilmiş haliyle tekrar yayınlacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873274
BIST
15:011.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
15:017,4524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
15:018,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0135
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:01464,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,17
|Açılış
|: 464,44
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,77
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:01
|TKURU
|227,80
|1.614.874
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|15.641.418
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|307.906
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|95.826.499
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.445.730
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,54
|120.508.540
|% -7,82
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|INTEM
|19,01
|10.918.196
|% -6,54
|
|SISE
|6,24
|1.180.537.285
|% 2,97
|
|FENER
|35,68
|656.040.158
|% 4,57
|
|GSRAY
|3,54
|550.178.712
|% -3,01
|
|ASELS
|16,91
|545.456.848
|% 0,06
|
|GARAN
|6,79
|403.308.531
|% 0,44
|
|SISE
|6,24
|1.180.537.285
|% 2,97
|
|GSRAY
|3,54
|550.178.712
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,73
|226.024.894
|% 0,58
|
|GSDHO
|2,30
|281.612.561
|% 6,48
|
|KRDMD
|2,98
|348.324.063
|% 0,34
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4471
|7,4524
|% 0,27
|
|Euro
|8,8189
|8,8267
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,8399
|9,8893
|% 0,02
|
|Frank
|8,1384
|8,1874
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9791
|1,9891
|% 0,21
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|7,34
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,94
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.125
|2,00
|
|Tam
|3.068
|3.144
|9,11
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|4,41
|
|Çeyrek
|744
|760
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,79
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|0,16
|