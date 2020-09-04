***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin açıklananan 6 aylık bağımsız denetim raporlarında kar ve zarar kısmı şehven olmadığı tespit edilmiştir. Bağımsız denetim raporu sonucunda hiç bir değişiklik olmayacaktır. Düzeltilmiş haliyle tekrar yayınlacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873274BIST