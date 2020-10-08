***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hisseleri üzerindeki fiyat hareketleri, bazı sosyal medyada kişisel hesaplarda aleni yalan yanlış yanıltıcı yapılan ifadelerle, dayanıksız söylemlerle algı manipülasyonu yaratarak menfaat oluşturma amacı gütmektedir. Dirit Hisse adlı Telegram grubu oluşturarak bu manipülasyonu organize ettikleri anlaşılmaktadır.Şirketimiz hisseler üzerinde bu tür manipülasyon hareketlerini kesinlikle tasvip etmemektedir. Aleni yalanlarla algı çalışmaları, yatırımcılar tarafından şirkete görüntü atılarak sorgulanmaktadır. Şirketin hacizleri kalktı bankalarla anlaşmalar yapıldı gibi net yalan yanıltıcı açıklamalarla ve kasıtlı algı çalışmaları yapanlar , ilgili otoritelere yönlendirilecek ve bu kasıtlı bilgi kirliliği yapan hesaplarla ilgili soruşturma inceleme talep edilecektir.Şirket düzenli bir şekilde gelişmeleri Kamu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara duyuru yapmakta bunun dışında yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi gerekmektedir.Yatırımcılara ve kamuoyunun bilgisine duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879603BIST