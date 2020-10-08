***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2020 08:10
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hisseleri üzerindeki fiyat hareketleri, bazı sosyal medyada kişisel hesaplarda aleni yalan yanlış yanıltıcı yapılan ifadelerle, dayanıksız söylemlerle algı manipülasyonu yaratarak menfaat oluşturma amacı gütmektedir. Dirit Hisse adlı Telegram grubu oluşturarak bu manipülasyonu organize ettikleri anlaşılmaktadır.
Şirketimiz hisseler üzerinde bu tür manipülasyon hareketlerini kesinlikle tasvip etmemektedir. Aleni yalanlarla algı çalışmaları, yatırımcılar tarafından şirkete görüntü atılarak sorgulanmaktadır. Şirketin hacizleri kalktı bankalarla anlaşmalar yapıldı gibi net yalan yanıltıcı açıklamalarla ve kasıtlı algı çalışmaları yapanlar , ilgili otoritelere yönlendirilecek ve bu kasıtlı bilgi kirliliği yapan hesaplarla ilgili soruşturma inceleme talep edilecektir.
Şirket düzenli bir şekilde gelişmeleri Kamu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara duyuru yapmakta bunun dışında yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi gerekmektedir.
Yatırımcılara ve kamuoyunun bilgisine duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879603
BIST
11:421.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,54
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
11:427,9374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0556
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
11:429,3476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0712
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
11:42482,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,10
|Açılış
|: 482,66
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:42
|DYOBY
|13,20
|37.732.640
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.180.427
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.335.044
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.771.665
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|421.453
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|CRFSA
|24,12
|23.605.841
|% -8,98
|
|SISE
|6,76
|684.197.012
|% 1,05
|
|ASELS
|18,11
|513.568.580
|% -2,42
|
|TKNSA
|9,17
|358.427.257
|% -5,85
|
|GARAN
|6,98
|340.281.734
|% -0,43
|
|ODAS
|3,23
|282.135.527
|% 0,00
|
|SISE
|6,76
|684.197.012
|% 1,05
|
|YGYO
|1,15
|114.011.038
|% 4,55
|
|ODAS
|3,23
|282.135.527
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,68
|133.798.016
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|166.544.146
|% 0,37
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9303
|7,9374
|% 0,71
|
|Euro
|9,3353
|9,3476
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,2585
|10,3099
|% 1,01
|
|Frank
|8,6153
|8,6672
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1096
|2,1202
|% 0,67
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|5,55
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.243
|41,00
|
|Tam
|3.177
|3.256
|35,69
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|17,26
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,41
|
Seans Raporu
11:42
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11:54TKNSA
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 9.24 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 939, 188 adet işlem
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11:53OSTIM
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 143, 396 adet işlem
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11:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 76 kaybederek (% -0.37 ) 1, 277
-
11:52
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, SISE
-
11:52XU100
Endeks 1, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 6, 282.00 milyon TL de