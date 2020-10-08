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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.10.2020 08:10
GÜNCEL HABERLER



***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz hisseleri üzerindeki  fiyat hareketleri, bazı sosyal medyada kişisel  hesaplarda aleni yalan yanlış yanıltıcı yapılan ifadelerle, dayanıksız söylemlerle algı manipülasyonu yaratarak menfaat oluşturma amacı gütmektedir. Dirit Hisse adlı Telegram grubu oluşturarak bu manipülasyonu organize ettikleri anlaşılmaktadır.
Şirketimiz hisseler üzerinde bu tür manipülasyon hareketlerini kesinlikle tasvip  etmemektedir. Aleni yalanlarla algı çalışmaları, yatırımcılar tarafından şirkete görüntü atılarak sorgulanmaktadır. Şirketin hacizleri kalktı bankalarla anlaşmalar yapıldı gibi net yalan yanıltıcı açıklamalarla ve kasıtlı algı çalışmaları yapanlar , ilgili otoritelere yönlendirilecek ve bu kasıtlı bilgi kirliliği yapan hesaplarla ilgili soruşturma inceleme talep edilecektir.
Şirket düzenli bir şekilde gelişmeleri Kamu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara duyuru yapmakta bunun dışında yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi gerekmektedir.
Yatırımcılara ve kamuoyunun bilgisine duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879603


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 13,20 37.732.640 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.180.427 % 10,00  
VANGD 11,11 2.335.044 % 10,00  
IDGYO 8,03 1.771.665 % 10,00  
DENGE 5,61 1.339.264 % 10,00  
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11:42 Alış Satış %  
Dolar 7,9303 7,9374 % 0,71  
Euro 9,3353 9,3476 % 0,77  
Sterlin 10,2585 10,3099 % 1,01  
Frank 8,6153 8,6672 % 0,63  
Riyal 2,1096 2,1202 % 0,67  
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11:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.893 1.893 5,55  
Altın Gr. 482 482 3,80  
Cumhuriyet 3.195 3.243 41,00  
Tam 3.177 3.256 35,69  
Yarım 1.535 1.575 17,26  
Çeyrek 770 787 8,63  
Gümüş.Ons 23,99 24,03 0,21  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,09  
B. Petrol 42,40 42,40 0,41  
Seans Raporu 11:42
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