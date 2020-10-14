***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 18:14
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09/2O2O tarih 8962 sayılı yazısındaki tasfiyeler doğrultusunda şirketimiz özkaynak alımı ve satımı ile ilgili olarak, şirket Özkaynakları içerisinde bulunan Dyk Otomasyon Tekstil Tarım ve San Tic.Ltd, iade edilmiş ve satılmış olan Diriiplik Diriliş San Ve Tic A.ş tekrar geri alınmıştır. Sermaye olarak konulan Avanslar geri iade edilmiştir. Bu işlemler neticesinde şirket öz sermayesinin ve TTK 376' ya göre borca batıklığın tespiti için TTK 376 bilançosu yaptırılması zorunluluğu doğmuştur. Şirketimizin 30 09 2020 tarihi itibari ile yapılmış olan şirket bilançosu TTK 376 göre borca batıklık bir durumu olmadığı görülmüştür. kamuoyuna ve hissedarlarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881682
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.190
En Düşük
1.173
18:057,9129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0062
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,8984
18:059,3078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
18:05485,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,95
|Açılış
|: 485,50
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|2,42
|6.841.091
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.546.661
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.676,30
|1.133.783
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.158.725
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|623.800
|% 10,00
|
|AVOD
|9,00
|69.686.639
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.729.308
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.001,00
|405.001
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|325.899.489
|% -9,99
|
|BALAT
|10,72
|8.051.634
|% -9,99
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 4,24
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,42
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% -0,52
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9082
|7,9129
|% -0,08
|
|Euro
|9,2991
|9,3078
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,2662
|10,3176
|% 0,52
|
|Frank
|8,6311
|8,6831
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1011
|2,1116
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|15,67
|
|Altın Gr.
|485
|486
|4,05
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,07
|
|B. Petrol
|43,18
|43,18
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 1, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 29, 234.00 milyon TL de
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17:56AKSUE
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