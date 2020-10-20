***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.10.2020 tarihinde yapılan açıklamamızda yanlış anlaşılmaya mahal verilmemesi adına yeni bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür. T.Halkbankası'na olan kredi borcumuz 2019 yılından itibaren iki kez ödemesiz dönemli yapılandırılmış, ancak şirketimiz tarafından yaklaşık 2 yıllık süreçte herhangi bir ödeme yapılamamıştır. Son yapılandırma sonrası Haziran ayı içerisindeki ilk taksit ödemesi de gerçekleştirilememiştir. BDDK nın tebliği kapsamında, geciken ödemelerin 180 günü aşmaması yönünde Banka tarafından hatırlatma yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882550BIST