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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.10.2020 13:34
GÜNCEL HABERLER



***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

19.10.2020 tarihinde yapılan açıklamamızda yanlış anlaşılmaya mahal verilmemesi adına yeni bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür.   T.Halkbankası'na olan kredi borcumuz 2019 yılından itibaren iki kez ödemesiz dönemli yapılandırılmış, ancak şirketimiz tarafından yaklaşık 2 yıllık süreçte herhangi bir ödeme yapılamamıştır. Son yapılandırma sonrası Haziran ayı içerisindeki ilk taksit ödemesi de gerçekleştirilememiştir. BDDK nın tebliği kapsamında, geciken ödemelerin 180 günü aşmaması yönünde Banka tarafından hatırlatma yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882550


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Tam 3.189 3.268 -7,60  
Yarım 1.541 1.581 -3,67  
Çeyrek 773 790 -1,84  
Gümüş.Ons 24,58 24,61 0,19  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 0,07  
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