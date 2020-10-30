DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

BIST En Aktif Hisseler12:35
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,3154
|8,3243
|% 0,43
|Euro
|9,7095
|9,7230
|% 0,43
|Sterlin
|10,6881
|10,7417
|% 0,12
|Frank
|9,0434
|9,0979
|% 0,42
|Riyal
|2,2071
|2,2182
|% 0,26
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|1,14
|Altın Gr.
|499
|499
|1,37
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|0,01
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,02
|B. Petrol
|37,92
|37,92
|-0,34
Seans Raporu 12:35
- 10:03XU100 Endeks 1, 127 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 9, 534.00 milyon TL de
- 10:03KLNMA Yüzde 6.78 oranında artışla 76.35 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 441 adet işlem
- 10:02TSKB Yüzde 9.95 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 754, 070 adet işlem
- 10:01DIRIT Yüzde 6.38 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 255, 416 adet işlem
- 17:57 POLHO, IDEAS, SKBNK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında