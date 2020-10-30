***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarşirket yönetimi tarafından daha önceden Mehmet Bedir' verilen yetki doğrultusunda şirketin duran varlıkları içerisinde bulunan fabrika binası ve arsasının satılması ile ilgili satış süreci pandemi 2.dalgasından dolayı ve görüşmelerde olumsuz sonuçlandığından satış süreci sonlandırılmıştır.kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884766BIST