***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2021 09:34
(No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halkbankasi kredimizin 18 ocak 2021 tarihli taksit odemesi yapilmamis ve gecikmeye girmistir
Kamuoyuna ve Yatırımcılarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904548
BIST
10:491.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:497,3623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:498,9522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0139
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:49437,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,54
|Açılış
|: 437,65
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:49
|GEDIK
|23,32
|58.161.436
|% 10,00
|
|KONTR
|48,46
|59.621.939
|% 9,99
|
|INVEO
|161,80
|23.560.937
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.345.502
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|POLTK
|397,40
|8.558.804
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,74
|1.580.933
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|EKGYO
|2,54
|446.257.772
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,03
|427.995.363
|% 1,88
|
|KARSN
|5,04
|375.946.255
|% 0,40
|
|GARAN
|9,41
|328.948.774
|% -1,16
|
|DOHOL
|3,97
|263.297.701
|% -1,73
|
|EKGYO
|2,54
|446.257.772
|% 0,00
|
|TSKB
|1,95
|200.427.679
|% 1,04
|
|KARSN
|5,04
|375.946.255
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,97
|263.297.701
|% -1,73
|
|SKBNK
|1,52
|97.772.600
|% 1,33
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3578
|7,3623
|% 0,25
|
|Euro
|8,9452
|8,9522
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,0925
|10,1431
|% 0,33
|
|Frank
|8,2662
|8,3160
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9557
|1,9655
|% 0,19
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-0,60
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,44
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,00
|
|B. Petrol
|55,95
|55,95
|0,31
|