***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2021 23:47
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sirketimiz Tahsisli Sermaye Artirimi konusunda son gunlerde yatirimcilarimizin yogun bilgi talebi uzerine aciklama geregi hasil olmustur. Tahsisli Sermaye Artırımına katılacak yatırımcılarımız, bugun şirketimize süreci 15 iş günü içerisinde tamamlayacaklarını yazılı imzalı beyan etmişlerdir. kamuoyuna ve yatırmcılarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941598
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
18:058,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0098
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,5997
En Düşük
8,5857
18:0510,5004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0334
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5004
En Düşük
10,4670
18:05521,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,15
|Açılış
|: 521,57
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|4,19
|24.520.443
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|90.498.902
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.605.834
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.887.060
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 9,93
|
|UFUK
|14,51
|81.507
|% -8,22
|
|METUR
|7,01
|21.425.055
|% -6,53
|
|AVTUR
|3,16
|10.722.056
|% -6,23
|
|SANFM
|14,18
|4.742.993
|% -6,09
|
|TKURU
|194,50
|6.033.596
|% -6,08
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% -0,39
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,89
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5792
|8,5999
|% 0,12
|
|Euro
|10,4543
|10,4999
|% 0,31
|
|Sterlin
|12,0828
|12,1434
|% -0,50
|
|Frank
|9,5468
|9,6044
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2830
|2,2944
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|0,60
|
|Altın Gr.
|521
|522
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,80
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,06
|72,06
|0,06
|