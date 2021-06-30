***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 14:23
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz SGK ve Maliye borçları için 7326 kanun kapsamında Maliye ve SGK borçları için mevzuat kapsamasında gerekli kurumlara taksiltlendirmek için başvuru yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945047
BIST
14:141.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,40
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.365
14:148,6863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0476
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6675
14:1410,3302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0674
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3114
14:14491,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,75
|Açılış
|: 491,73
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler14:14
|FADE
|22,44
|56.928.930
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|3.184.129
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.744.642
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.979.032
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.874.089
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.280.754
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|SAMAT
|4,44
|10.660.992
|% -6,53
|
|UMPAS
|1,31
|22.697
|% -6,43
|
|GARAN
|8,34
|886.755.778
|% 1,09
|
|THYAO
|13,43
|586.118.615
|% 0,30
|
|KUTPO
|62,80
|448.924.735
|% 5,10
|
|EREGL
|18,15
|263.011.485
|% -0,66
|
|SASA
|28,08
|257.773.404
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,90
|221.317.666
|% -1,04
|
|GARAN
|8,34
|886.755.778
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,17
|219.644.982
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,30
|254.994.927
|% -0,38
|
|THYAO
|13,43
|586.118.615
|% 0,30
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6813
|8,6863
|% -0,55
|
|Euro
|10,3229
|10,3302
|% -0,65
|
|Sterlin
|12,0189
|12,0791
|% -0,28
|
|Frank
|9,3770
|9,4335
|% -0,69
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% -0,46
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,85
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,70
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.307
|-2,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|-7,46
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|-3,61
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,81
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|0,74
|
Seans Raporu
14:14
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-
14:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 88 kaybederek (% -0.40 ) 1, 477
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14:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GARAN
-
14:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
-
14:25XU100
Endeks 1, 367 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 6, 623.00 milyon TL de
-
14:25ESCOM
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 273, 728 adet işlem