***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2021 22:49
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27 Ağustos 2021 tarihinde Orkun Arslan (yatırımcı) ile İmzalanan yatırım sözleşmesine istinaden 1.000.000 TL peşin ödeme yapılarak Halk Bankası kredisi 24 ay vadeli yüzde 18 sabit faiz oranı ile yeniden yapılandırılmıştır. Yapılandırma ödeme tablosu içerisinde 2022 yılı Mayıs-Ağustos ve Kasım ayları taksitlerine ek olarak toplamda 1.500.000 TL balon ödeme konulmuştur.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963585
BIST
18:051.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
18:058,4273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4314
En Düşük
8,4214
18:059,9686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0090
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
9,9725
En Düşük
9,9504
18:05486,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 486,10
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|2,42
|144.288.795
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.258.507
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|363.530.642
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.978.176
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.292.345
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.540.337
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.466.023
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|11.121.929
|% -7,92
|
|ISGSY
|8,40
|138.062.087
|% -7,08
|
|CASA
|135,60
|408.919
|% -6,61
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|BRLSM
|10,47
|618.560.503
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,70
|607.303.669
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,47
|703.560.396
|% -0,40
|
|GARAN
|9,39
|1.495.999.079
|% -1,05
|
|EKGYO
|1,84
|147.369.046
|% -1,08
|
|SISE
|8,60
|680.185.439
|% 0,70
|
|TSKB
|1,28
|95.235.035
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4257
|8,4273
|% 0,01
|
|Euro
|9,9545
|9,9686
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,6305
|11,6888
|% -0,31
|
|Frank
|9,1028
|9,1577
|% -0,78
|
|Riyal
|2,2407
|2,2519
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|0,12
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,76
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,67
|73,67
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
-
17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN