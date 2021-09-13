***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27 Ağustos 2021 tarihinde Orkun Arslan (yatırımcı) ile İmzalanan yatırım sözleşmesine istinaden 1.000.000 TL peşin ödeme yapılarak Halk Bankası kredisi 24 ay vadeli yüzde 18 sabit faiz oranı ile yeniden yapılandırılmıştır. Yapılandırma ödeme tablosu içerisinde 2022 yılı Mayıs-Ağustos ve Kasım ayları taksitlerine ek olarak toplamda 1.500.000 TL balon ödeme konulmuştur.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963585BIST