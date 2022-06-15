***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nün 210257 Sicil numarasında 0001053542600017 MERSİS No su ile kayıtlı ve Başkent Vergi Dairesinin 0010535426 numaralı mükellefi,Cevizlidere Mahallesi 1243 Sokak No4/11 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren AAC BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. nin 2022 yılı Bağımsız Denetçisi olarak tayin edilmesine ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037412BIST