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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2022 13:51
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bilindiği üzere Şirketimiz adına kayıtlı olan ISPARTA ili GÖNEN İlçesinde kain 121 ada 5 parselde kayıtlı 40.662 M2 de yer alan FABRİKA binamız 31.05.2022 tarihinde ISPARTA İCRA DAİRESİ'nin 2021/47976 esas sayılı dosyasına istinaden 1.derece ipotek sahibi HALKBANK tarafından satışa çıkarılmış ve 3. kişi tarafından 18.960.000 TL bedelle satın alınmış idi. Şirketimiz tarafından söz konusu satışa itiraz edilmiş ve bu itirazın sonucu olarak, ISPARTA İCRA HUKUK MAHKEMESİ nin 2022/320 esas sayılı dosyası ile itiraz değerlendirilmeye alınmıştır. Sözkonusu icra satışı ile ilgili olarak ilk dava tarihi 08.09.2022 tarihi olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla icra satışı hukuken kesinleşmemiş olup tapu sicilinde ilgili gayrimenkul hala şirketimiz adına kayıtlıdır. Ayrıca ilgili fabrika binasının kullanım hakları da halen şirketimize aittir. Davanın tarafımızca yakından takip edildiğini belirtir, gelişmeleri kamuyounun bilgilerinize sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038868


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Gümüş.Ons 21,22 21,25 -0,18  
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