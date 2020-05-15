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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.05.2020 21:59
GÜNCEL HABERLER



***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi sermaye azaltım çoğaltım güncellenmesi hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Nominal değerinin 1 TL üzerinde olması sebebi ile arz fiyatının 1 TL' ye güncellenmesi ve arz sonrası satılamayan paylarının taahhüdü hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.650.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 21.300.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DIRIT, TREDRTK00014 10.650.000 10.650.000,000 100,00000 1,00 DIRIT, TREDRTK00014 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 10.650.000 10.650.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.de toptan pazarda
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 03.04.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- Yönetim Kurulumuz daha önce aldığı 06.03.2020 tarihli karar ile kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak koşulu ile Şirket sermayesinin 10.650.000-TL den tamamı nakit karşılığı olmak üzere 21.300.000-TL'ye çıkartılmasına ve yeni pay alım hakkının kullanılmasına yönelik 1- TL nominal bedelli pay fiyatının 0.74-TL olarak belirlenmesine karar verilmişti. Ancak, son dönemde Şirketimizin pay senedi fiyatında yaşanan yukarı yönlü değişim nedeniyle aşağıdaki karar alınmıştır.
2- Şirketimizin 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10.650.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin % 100 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 21.300.000-TL'ye çıkartılmasına,
3- Yeni pay alım hakkının bedelli sermaye artırım fiyatının payların nominal bedelleri olan 1-TL üzerinden kullandırılmasına,
4- Mevcut ortakların rüçhan haklarında bir kısıtlama yapılmamasına,
5- Yeni pay alım Hakkılarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, yeni poay hakların kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de toptan pazarda 1-TL nominal bedelin altında olmamak şartıyla halka arz edilmesine,
6- Sermaye arttırımı nedeniyle çıkartılacak payların, şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
7- Çıkartılacak paylara ilişkin rüçhan haklarının tamamının kullanılması durumunda sermaye avansı hesabında bulunan 5.850.000-TL tutarındaki fonun, pay tebliğ mevzuatı çerçevesinde oluşacak son 10 günlük ortalama fiyattan yeni hisse ihracıyla sermayeye eklenmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,
8- Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na VII – 128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında 03.04.2020 tarihinde yapılan başvurunun bu doğrultuda revize edilmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Bedir Cihan Telli Savaş Kollik
13817887542 23989561508 29759516778





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845613


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