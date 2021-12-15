***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMehmet BEDİR Yatırımcı İlişkileri 05.08.2019 0 246 556 54 06 mehmet.bedir@diriteks.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 6327Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviORKUN ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 22.11.2021 İcrada Görevli - - Hayır 0.000009 Bağımsız Üye DeğilSELAHATTİN ŞAMDANLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 22.11.2021 İcrada Görevli - BİRKO MENSUCAT YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 0.0001 Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ÖZCAN AKKUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 22.11.2021 İcrada Görevli CASA EMTİA YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye DeğilUĞUR ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 22.11.2021 İcrada Görevli CASA EMTİA VE GERSAN ELEKTRİK YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0.0000009 Bağımsız Üye DeğilFATİH BÜLENT KAMALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 22.11.2021 İcrada Görevli Evet 0 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerORKUN ARSLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş Kadını - -SELAHATTİN ŞAMDANLI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI İş Adamı / İş Kadını - BİRKO MENSUCAT YÖNETİM KURULU ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983441BIST