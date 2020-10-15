***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası kurulu Ortaklar Finansmanı Daire Başkanlığı 03/09/2020 tarih 8962 sayılı yazısındaki tasfiyeler doğrultusunda şirketimiz özkaynak alımı ve satımı ile ilgili olarak, şirket Özkaynakları içerisinde bulunan Dyk Otomasyon Tekstil Tarım ve San Tic.Ltd, iade edilmiş ve satılmış olan Diriiplik Diriliş San Ve Tic A.ş tekrar geri alınmıştır. Sermaye olarak konulan Avanslar geri iade edilmiştir.Bu işlemler neticesinde şirket öz sermayesinin ve TTK 376' ya göre borca batıklığın tespiti için TTK 376 bilançosu yaptırılması zorunluluğu doğmuştur.Şirketimiz Yönetim Kurulu 14/10/2020 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız ve ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanan periyodik finansal tablolar yerine geçmemek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 376/3 maddesi kapsamında hazırlanmış bilanço ve dipnotlarının kabulüne ve bu kapsamda ilgili bilanço ve dipnotlarının 01.01.2020 - 30.09.2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan finansal tabloları ile beraber kamuya açıklanmasına karar vermiştir.Bu kapsamda, KARAR Bağımsız Denetim Danışmanlık A.ş tarafından yapılan değerleme çerçevesinde, Şirketimizin bilanço varlıkları toplamı cari değerini (19.502.086 TL ) de içerir TTK md 376 bilançosu hazırlanarak ekte sunulmuştur. Şirketimizin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda özkaynağı 4.773.168 TL olarak tespit edilmiş olup bu tutar, Şirketimizin 10.650.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2/3'nün kaybedilmediğini gösterdiğinden, TTK'nın 376'ncı maddesinde öngörülen tedbirlerin alınmasına gerek bulunmamaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881863BIST