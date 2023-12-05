***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.12.2023 15:50
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.12.2023 tarihli ve E-18454353-100.06-21901 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222369
BIST
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16:328.035
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -52,60
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.034
En Yüksek
8.121
16:3228,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0257
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
16:3231,3723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0256
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
16:321.886,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.886,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.880,26
BIST En Aktif Hisseler16:31
|EKOS
|36,30
|125.878.091
|% 10,00
|
|ICBCT
|19,91
|294.330.227
|% 10,00
|
|ORMA
|167,20
|3.963.857
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.582.731
|% 10,00
|
|SMART
|44,28
|86.263.349
|% 9,99
|
|LIDER
|163,80
|378.428.894
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|17.941.118
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,50
|2.363.078
|% -10,00
|
|EUKYO
|14,28
|9.661.234
|% -8,46
|
|SONME
|74,70
|1.963.101
|% -6,92
|
|THYAO
|258,00
|6.339.636.790
|% -1,53
|
|MIATK
|42,58
|2.647.610.850
|% 7,53
|
|EREGL
|40,16
|2.479.173.523
|% 0,35
|
|ASTOR
|108,20
|2.276.624.729
|% 0,84
|
|AKBNK
|36,04
|2.263.710.136
|% -0,50
|
|ZOREN
|5,03
|648.821.893
|% 0,40
|
|EKGYO
|7,37
|809.386.518
|% -1,60
|
|ISCTR
|22,52
|2.252.797.076
|% -0,71
|
|CANTE
|20,76
|2.055.984.813
|% 0,87
|
|ADESE
|2,00
|166.063.348
|% 0,50
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9293
|28,9369
|% 0,08
|
|Euro
|31,3502
|31,3639
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,4231
|36,6057
|% 0,02
|
|Frank
|32,9865
|33,1852
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6910
|7,7296
|% 0,07
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,50
|24,52
|% 0,66
|
|Platin
|910,03
|911,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,24
|974,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,34
|77,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,45
|2.028,74
|% 0,66
|