***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2023 21:58
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz adına kayıtlı olan ISPARTA ili GÖNEN İlçesinde kain 121 ada 5 parselde kayıtlı 40.662 M2 de yer alan FABRİKA binamız 31.05.2022 tarihinde ISPARTA İCRA DAİRESİ'nin 2021/47976 esas sayılı dosyasına istinaden 1.derece ipotek sahibi HALKBANK tarafından satışa çıkarılmış ve 3. kişi tarafından 18.960.000 TL bedelle satın alınmış idi. Bilindiği üzere ilgili karara şirketimiz tarafından itiraz edilmiş ve ISPARTA İCRA HUKUK MAHKESİ'nde 2022/320 sayılı esas dosyası ile mahkeme süreci başlamıştı. Söz konusu davanın bugün duruşması yapılmış ve bir sonraki duruşmanın 12.10.2023 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200559
BIST
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18:058.488
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 154,84
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.496
18:0527,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0457
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,5983
En Düşük
27,5180
18:0529,1597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0238
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,1670
En Düşük
29,0275
18:051.613,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.614,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.614,21
En Düşük
1.609,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|486.319.631
|% 10,00
|
|CMENT
|259,60
|6.455.630
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|21.084.562
|% 10,00
|
|REEDR
|21,64
|385.070.074
|% -9,98
|
|ULAS
|20,68
|4.671.997
|% -9,93
|
|MANAS
|11,07
|232.288.452
|% -8,13
|
|VBTYZ
|113,10
|237.073.543
|% -6,61
|
|GIPTA
|38,80
|1.991.080.597
|% -6,60
|
|THYAO
|241,50
|10.190.457.774
|% 1,26
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|TUPRS
|151,10
|7.159.844.777
|% 2,23
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|EKGYO
|8,22
|4.212.476.523
|% 2,75
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|IHLAS
|1,30
|344.355.097
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5443
|27,6151
|% 0,23
|
|Euro
|29,0399
|29,1415
|% -0,14
|
|Sterlin
|33,4913
|33,6593
|% 0,45
|
|Frank
|30,0746
|30,2558
|% 0,51
|
|Riyal
|7,3236
|7,3604
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-0,02
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|9,00
|
|Tam
|10.861
|10.994
|-8,00
|
|Yarım
|5.447
|5.514
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.757
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|21,05
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,56
|18,59
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-1,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 659, 545 adet işlem
-
17:58SNGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 380, 803 adet işlem
-
17:57MAKIM
Yüzde 5.37 oranında artışla 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 242 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, ARCLK
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 93 artarak (% 1.09 ) 7, 342