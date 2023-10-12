***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2023 18:16
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz adına kayıtlı olan ISPARTA ili GÖNEN İlçesinde kain 121 ada 5 parselde kayıtlı 40.662 M2 de yer alan FABRİKA binamız 31.05.2022 tarihinde ISPARTA İCRA DAİRESİ'nin 2021/47976 esas sayılı dosyasına istinaden 1.derece ipotek sahibi HALKBANK tarafından satışa çıkarılmış ve 3. kişi tarafından 18.960.000 TL bedelle satın alınmış idi. Bilindiği üzere ilgili karara şirketimiz tarafından itiraz edilmiş ve ISPARTA İCRA HUKUK MAHKESİ'nde 2022/320 sayılı esas dosyası ile mahkeme süreci başlamıştı. Söz konusu davanın bugün duruşması yapılmış ve bir sonraki duruşmanın 26.10.2023 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205417
BIST
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18:058.259
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
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|Açılış
|: 8.441
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|Önceki Kapanış
|: 8.331
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8.055
En Yüksek
8.471
18:0527,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
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|Açılış
|: 27,7900
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|Önceki Kapanış
|: 27,8050
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27,7575
En Düşük
27,6408
18:0529,3570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
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|Açılış
|: 29,3000
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|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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29,6055
En Düşük
29,3007
18:051.671,32
En Yüksek
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|: 0,18%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.670,85
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|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
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1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.098,90
|222.618.115
|% 10,00
|
|POLTK
|9.997,30
|113.372.586
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|16.004.445
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|8.411.920
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|465.092.963
|% -10,00
|
|ENSRI
|38,70
|523.645.245
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|7.123.292
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|1.308.359
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|30.035.712
|% -10,00
|
|THYAO
|225,10
|8.467.534.087
|% -2,17
|
|ASELS
|43,10
|7.553.636.080
|% 2,67
|
|TUPRS
|147,20
|6.511.655.659
|% 1,94
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|GESAN
|109,80
|5.677.829.204
|% 7,65
|
|EKGYO
|7,93
|3.661.630.402
|% -3,06
|
|ZOREN
|6,33
|2.424.560.534
|% 2,76
|
|ODAS
|13,53
|5.078.978.625
|% 0,22
|
|KATMR
|2,98
|1.129.769.206
|% -2,30
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7490
|27,7547
|% 0,34
|
|Euro
|29,3275
|29,3484
|% -0,24
|
|Sterlin
|33,7780
|33,9474
|% -0,60
|
|Frank
|30,4823
|30,6660
|% -0,28
|
|Riyal
|7,3761
|7,4131
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-1,54
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|1,55
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.328
|11.432
|-19,00
|
|Yarım
|5.682
|5.738
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.832
|2.869
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,84
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,44
|19,47
|-0,15
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|0,76
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NUGYO
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 259, 951 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 73 kaybederek (% -2.52 ) 8, 505
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17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, KATMR
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17:56XU100
Endeks 8, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 53 altında . İşlem hacmi 144, 898.00 milyon TL de
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17:56EUKYO
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 386 adet işlem