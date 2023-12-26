***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz adına kayıtlı olan ISPARTA ili GÖNEN İlçesinde bulunan Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesinde kain 121 ada 5 parselde kayıtlı 40.662 M2 de yer alan fabrikamızda makinelerimiz devreye alınarak bugün (26.12.2023) itibariyle üretime başlanmıştır ve faaliyetine devam etmektedir.Kamuoyuna Saygıyla Duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229437BIST