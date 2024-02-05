***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 12:45
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin % 42 ortağı olduğu DİRİİPLİK-DİRİLİŞ İPLİK SAN ve TİC AŞ. de bulunan hissemizin 03.01.2023 tarihinde icra yolu ile satışı yapılmış ve bu satışa itiraz etmiştik. Eski hale getirme davamız Yargıtay 12. Hukuk Dairesince talebimiz rededilmiş ve karar şirketimize 20 Aralık 2023 tarihinde tebliğ edilmiş olduğu veçhilesiyle şirketimizin satışa ilişkin satış bedeli, şirketimizce icra dairesinden tahsili yoluna gidilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246702
BIST
'
15:348.753
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 87,71
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
15:3430,5543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0636
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
15:3432,8840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0657
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7964
15:341.988,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,42
|Açılış
|: 1.988,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.984,14
BIST En Aktif Hisseler15:32
|DOFER
|50,05
|234.520.212
|% 10,00
|
|MEGMT
|55,00
|893.193.917
|% 10,00
|
|VERTU
|49,94
|89.019.067
|% 10,00
|
|KFEIN
|123,20
|332.370.585
|% 10,00
|
|MARKA
|67,10
|12.197.237
|% 10,00
|
|DIRIT
|17,44
|8.004.925
|% -9,64
|
|VRGYO
|32,78
|476.093.212
|% -8,74
|
|BRMEN
|3,94
|600.891
|% -7,08
|
|ORMA
|172,00
|6.199.401
|% -6,72
|
|UMPAS
|9,49
|1.884.184
|% -4,91
|
|THYAO
|286,00
|9.883.141.674
|% 1,60
|
|YKBNK
|22,94
|3.500.202.081
|% 2,96
|
|AKBNK
|40,32
|3.116.929.977
|% 2,70
|
|SASA
|39,24
|3.004.041.275
|% 4,25
|
|BINHO
|622,50
|2.868.414.352
|% 9,98
|
|TSPOR
|1,64
|302.845.213
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,94
|3.500.202.081
|% 2,96
|
|EKGYO
|10,08
|1.234.856.146
|% 1,51
|
|AKFGY
|2,19
|263.326.458
|% 1,39
|
|ISCTR
|26,00
|2.708.383.679
|% 1,72
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5493
|30,5563
|% 0,22
|
|Euro
|32,8767
|32,8910
|% -0,18
|
|Sterlin
|38,2971
|38,4891
|% -0,31
|
|Frank
|35,0049
|35,2158
|% -0,13
|
|Riyal
|8,1216
|8,1624
|% 0,16
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,44
|% 0,66
|
|Platin
|900,01
|901,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|930,49
|934,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,07
|77,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,35
|2.023,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:47ICUGS
Yüzde 7.03 oranında artışla 16.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 968 adet işlem
-
15:46XU100
Endeks 8, 746 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 73, 340.00 milyon TL de
-
15:46SURGY
Yüzde 9.61 oranında artışla 56.45 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 852, 768 adet işlem
-
15:45CELHA
Yüzde 8.05 oranında artışla 28.72 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 623 adet işlem
-
15:44SAYAS
Yüzde 7.77 oranında artışla 104.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 991 adet işlem