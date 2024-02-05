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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.02.2024 12:45
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

  Şirketimizin % 42 ortağı olduğu DİRİİPLİK-DİRİLİŞ İPLİK SAN ve TİC AŞ. de bulunan hissemizin 03.01.2023 tarihinde icra yolu ile satışı yapılmış ve bu satışa itiraz etmiştik. Eski hale getirme davamız Yargıtay 12. Hukuk Dairesince talebimiz rededilmiş ve karar şirketimize 20 Aralık 2023 tarihinde tebliğ edilmiş olduğu veçhilesiyle şirketimizin satışa ilişkin satış bedeli, şirketimizce icra dairesinden tahsili yoluna gidilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246702


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VERTU 49,94 89.019.067 % 10,00  
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Frank 35,0049 35,2158 % -0,13  
Riyal 8,1216 8,1624 % 0,16  
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Gümüş ONS 22,40 22,44 % 0,66  
Platin 900,01 901,60 % 0,66  
Paladyum 930,49 934,99 % 0,66  
Brent Pet. 77,07 77,07 % 0,66  
Altın Ons 2.023,35 2.023,67 % 0,66  
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