***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin % 42 ortağı olduğu DİRİİPLİK-DİRİLİŞ İPLİK SAN ve TİC AŞ. de bulunan hissemizin 03.01.2023 tarihinde icra yolu ile satışı yapılmış ve bu satışa itiraz etmiştik. Eski hale getirme davamız Yargıtay 12. Hukuk Dairesince talebimiz rededilmiş ve karar şirketimize 20 Aralık 2023 tarihinde tebliğ edilmiş olduğu veçhilesiyle şirketimizin satışa ilişkin satış bedeli, şirketimizce icra dairesinden tahsili yoluna gidilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246702BIST