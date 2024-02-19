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***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.02.2024 18:43
***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DERYA ERÇETİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Akademisyen 23.08.2023 İcrada Görevli Değil CASA EMTİA YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil
SELAHATTİN ŞAMDANLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 22.11.2021 İcrada Görevli Salix Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi FREYA AKARYAKIT YÖNETİM KURULU BAŞKANI Hayır 0.0001 Bağımsız Üye Değil
TUGAY FİDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.08.2023 İcrada Görevli Değil CASA EMTİA YÖNETİM KURULU ÜYESİ CASA EMTİA YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 0 Bağımsız Üye Değil
REMZİ PEKBAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.08.2023 İcrada Görevli SALİX A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı CASA EMTİA YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil
MEHMET TURGUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 03.01.2024 İcrada Görevli Değil GÖREV ALMADI GÖREV ALMADI 0 Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250611


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