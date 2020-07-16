***DIRIT* *EREGL* *DENGE* *YBTAS* *ISFIN* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***DIRIT******EREGL******DENGE******YBTAS******ISFIN******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, DENGE, DIRIT, EREGL, ISFIN, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E TUNCER DEMIREL 1.290,070DENGE 2 DENGE YATIRIM HOLDING A.S. E RAMAZAN USLU 11.233,000DENGE 3 DENGE YATIRIM HOLDING A.S. E SAIME ESMA MASCA 230.000,000DIRIT 4 DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E OSMAN KILIÇ 5.386,330EREGL 5 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E ZEYNEP SEYMA MASCA 395.000,000ISFIN 6 IS FINANSAL KIRALAMA A.S. E RAMAZAN USLU 500.000,000YBTAS 7 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ISMET DIKEN 3,360YBTAS 8 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E ISMET DIKEN 5,600(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860111BIST