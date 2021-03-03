***DIRIT* *GUBRF* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
03.03.2021 16:48
***DIRIT******GUBRF******AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AGHOL, DIRIT, GUBRF
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AGHOL 1 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. E OSMAN YAZICI 200.000,000
DIRIT 2 DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E EMİNE BAĞCI 3,000
GUBRF 3 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. E S.S.ESKİŞEHİRPANCAR EKİCİLERİKOOP. 18.265,600
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914845
BIST
17:541.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
17:547,4341
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0740
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
17:548,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0669
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9827
En Düşük
8,8181
17:54408,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,58
|Açılış
|: 408,58
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler17:54
|INDES
|27,72
|298.695.285
|% 10,00
|
|DGATE
|17,82
|59.728.924
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.367.196
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.911.848
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|36.140.701
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|SEKFK
|11,69
|169.763.137
|% -9,94
|
|LINK
|53,55
|46.107.492
|% -9,24
|
|THYAO
|15,03
|3.812.395.128
|% 1,49
|
|PETKM
|5,73
|2.041.337.223
|% 3,43
|
|KRDMD
|7,07
|1.813.044.099
|% 3,51
|
|GARAN
|9,24
|1.767.938.823
|% 0,43
|
|SISE
|7,65
|1.462.546.585
|% -1,03
|
|PETKM
|5,73
|2.041.337.223
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,42
|740.020.244
|% 0,00
|
|THYAO
|15,03
|3.812.395.128
|% 1,49
|
|KRDMD
|7,07
|1.813.044.099
|% 3,51
|
|SKBNK
|1,40
|322.086.654
|% 1,45
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4309
|7,4341
|% 1,01
|
|Euro
|8,9628
|8,9697
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,3240
|10,3758
|% 0,76
|
|Frank
|8,0548
|8,1033
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9726
|1,9825
|% 0,85
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-21,72
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,14
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,08
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|0,82
|
Seans Raporu
17:54
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
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17:48TMSN
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17:47PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 819 adet işlem