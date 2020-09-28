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***DIRIT* *ISBIR* *YBTAS* *IHLAS* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

28.09.2020 17:55
GÜNCEL HABERLER



***DIRIT******ISBIR******YBTAS******IHLAS******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, DIRIT, IHLAS, ISBIR, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E BILAL ÖZEN 4.675,070
DIRIT 2 DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E RÜSTÜ SENEL BÜYÜKKUTLU 69.736,330
IHLAS 3 IHLAS HOLDING A.S. E MUSTAFA SUNGUR 1,000
ISBIR 4 ISBIR HOLDING A.S. E ALIZE SEZEN KANICI 12,640
ISBIR 5 ISBIR HOLDING A.S. E FATMA YURTBASI 806,031
ISBIR 6 ISBIR HOLDING A.S. E HATICE DEMIREL KORKMAZ 2.149,416
ISBIR 7 ISBIR HOLDING A.S. E NURAN GÜNER 806,031
ISBIR 8 ISBIR HOLDING A.S. E NURSEN BOLSOY 806,031
YBTAS 9 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E MEHMET CORUK 0,560
YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E MEHMET CORUK 0,933
YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SEYHAN ÇATI 4,200
YBTAS 12 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SEYHAN ÇATI 7,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877058


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 3.137,20 10.218.540 % 10,00  
YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7931 7,7958 % 1,80  
Euro 9,0930 9,0975 % 2,14  
Sterlin 9,9750 10,0250 % 2,49  
Frank 8,3972 8,4478 % 2,24  
Riyal 2,0725 2,0829 % 1,81  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.882 19,94  
Altın Gr. 472 472 13,36  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,69 23,72 0,82  
Gümüş Gr. 5,92 5,94 0,29  
B. Petrol 43,02 43,02 0,61  
Seans Raporu 18:05
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