***DIRIT* *MSGYO* *DENGE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
21.10.2020 16:50
***DIRIT******MSGYO******DENGE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler DENGE, DIRIT, MSGYO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
DENGE 1 DENGE YATIRIM HOLDING A.S. E MÜNEVVER KAYGUSUZ 2.450.000,000
DIRIT 2 DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. E ERGÜN ERDEM 5.386,330
MSGYO 3 MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S E TUFAN ÜNAL 1.677.743,240
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882855
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0468
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8071
18:059,2857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0141
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2700
18:05483,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,39
|Açılış
|: 483,63
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|14,52
|48.369.024
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.860.541
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.638.395
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|KONYA
|688,00
|277.995.042
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|5.164.778
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.886.930
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.378.931
|% -9,99
|
|ORMA
|13,34
|1.415.424
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.511.547
|% -9,98
|
|GARAN
|7,53
|1.467.569.204
|% 0,80
|
|TURSG
|6,21
|1.291.644.136
|% 1,14
|
|SISE
|6,97
|1.076.352.228
|% -0,14
|
|KARSN
|3,30
|1.000.661.542
|% 5,43
|
|ODAS
|3,42
|832.295.607
|% 0,59
|
|TSKB
|1,69
|769.791.589
|% 9,74
|
|KARSN
|3,30
|1.000.661.542
|% 5,43
|
|SKBNK
|1,98
|533.733.856
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,38
|578.939.044
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|832.295.607
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8119
|7,8191
|% -0,59
|
|Euro
|9,2735
|9,2857
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,2502
|10,3016
|% 0,97
|
|Frank
|8,6198
|8,6718
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0783
|2,0887
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|19,00
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,09
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-1,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem