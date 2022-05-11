***DIRIT* *TOASO* *SASA* *BASGZ* *SRVGY* *ISBIR* *CRFSA* *SNGYO* *KZBGY* *KUYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
11.05.2022 16:37
***DIRIT******TOASO******SASA******BASGZ******SRVGY******ISBIR******CRFSA******SNGYO******KZBGY******KUYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BASGZ, CRFSA, DIRIT, ISBIR, KUYAS, KZBGY, SASA, SNGYO, SRVGY, TOASO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
BASGZ 1 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E İLHAN KÜÇÜK 200,000
CRFSA 2 CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. E CARREFOUR NEDERLAND BV 3.833.212,970
DIRIT 3 DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AYSUN EKERBİÇER 822,000
ISBIR 4 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E HÜSEYİN YILMAZ 5.177,520
KUYAS 5 KUYAŞ YATIRIM A.Ş. E KAAN YILDIZ 64.370,000
KZBGY 6 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULKADİR KALFA 10.000,000
KZBGY 7 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUNUS TUĞRUL 401.669,000
SASA 8 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 29.980,000
SNGYO 9 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULKADİR KALFA 52.779,000
SNGYO 10 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULKADİR KALFA 97.221,000
SNGYO 11 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KAAN YILDIZ 6.320,000
SRVGY 12 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULKADİR KALFA 60,000
TOASO 13 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. E ABDULKADİR KALFA 54.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029297
BIST