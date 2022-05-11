***DIRIT* *TOASO* *SASA* *BASGZ* *SRVGY* *ISBIR* *CRFSA* *SNGYO* *KZBGY* *KUYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***DIRIT******TOASO******SASA******BASGZ******SRVGY******ISBIR******CRFSA******SNGYO******KZBGY******KUYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BASGZ, CRFSA, DIRIT, ISBIR, KUYAS, KZBGY, SASA, SNGYO, SRVGY, TOASOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***BASGZ 1 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E İLHAN KÜÇÜK 200,000CRFSA 2 CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. E CARREFOUR NEDERLAND BV 3.833.212,970DIRIT 3 DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E AYSUN EKERBİÇER 822,000ISBIR 4 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E HÜSEYİN YILMAZ 5.177,520KUYAS 5 KUYAŞ YATIRIM A.Ş. E KAAN YILDIZ 64.370,000KZBGY 6 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULKADİR KALFA 10.000,000KZBGY 7 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUNUS TUĞRUL 401.669,000SASA 8 SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 29.980,000SNGYO 9 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULKADİR KALFA 52.779,000SNGYO 10 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULKADİR KALFA 97.221,000SNGYO 11 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KAAN YILDIZ 6.320,000SRVGY 12 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ABDULKADİR KALFA 60,000TOASO 13 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. E ABDULKADİR KALFA 54.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029297BIST