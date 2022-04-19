***DITAS* *ATLAS* *EMKEL* *DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
19.04.2022 18:13
***DITAS******ATLAS******EMKEL******DAGHL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [DAGHL, EMKEL, ATLAS, DITAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL), Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL), Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS) ve Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 20/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Celalettin Onur KORAY
37067488
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 18/05/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022146
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0152
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0283
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05920,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -11,31
|Açılış
|: 920,06
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
919,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|323.293.783
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|AYEN
|15,87
|25.459.814
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.704.350
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.309
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.580.149
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.783.047
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.294.642
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.523.242
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6493
|14,6518
|% 0,10
|
|Euro
|15,8103
|15,8223
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,0120
|19,1074
|% 0,12
|
|Frank
|15,3918
|15,4845
|% -0,26
|
|Riyal
|3,8993
|3,9188
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-24,19
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-11,17
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|-0,31
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,93
|