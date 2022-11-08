***DITAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.11.2022 09:38
***DITAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/11/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077797
BIST
11:294.396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 63,98
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
11:2918,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1293
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
11:2918,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0751
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:29998,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,38
|Açılış
|: 998,52
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:29
|GUBRF
|162,80
|467.239.616
|% 10,00
|
|TEZOL
|22,04
|163.495.365
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.535.848
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|111.184.159
|% 9,94
|
|DITAS
|23,28
|8.150.620
|% -36,88
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,66
|5.469.270.176
|% 2,84
|
|THYAO
|110,30
|4.527.369.655
|% 2,89
|
|KRDMD
|13,52
|2.226.571.737
|% -2,38
|
|PETKM
|14,59
|1.596.868.453
|% -0,41
|
|ASELS
|36,28
|1.497.629.606
|% 1,74
|
|EKGYO
|4,66
|1.281.883.143
|% -2,71
|
|SKBNK
|2,15
|366.558.152
|% 3,37
|
|KRDMD
|13,52
|2.226.571.737
|% -2,38
|
|EREGL
|37,66
|5.469.270.176
|% 2,84
|
|YKBNK
|9,63
|1.111.712.985
|% 2,34
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6040
|18,6063
|% 0,70
|
|Euro
|18,5990
|18,6101
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,2477
|21,3543
|% 0,14
|
|Frank
|18,7022
|18,8149
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9367
|4,9615
|% 0,66
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-4,93
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,65
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.678
|6.734
|-14,00
|
|Yarım
|3.254
|3.292
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.646
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,36
|0,00
|
|B. Petrol
|97,81
|97,81
|-0,11
|