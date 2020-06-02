***DITAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***DITAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [DITAS]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. Maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (DITAS) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle DITAS payında 03/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.DITAS payında tedbirin uygulanacağı son tarih 02/07/2020'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, DITAS payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 03/06/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıMÜMİN ÖZ14373771Tedbirin uygulanacağı son tarih 02/09/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848607BIST