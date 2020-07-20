***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2020 10:02
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860384
BIST
11:22119.314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 528,35
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.365
En Düşük
118.583
11:226,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
11:227,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
11:22399,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 399,03
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,40
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|17.438.505
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|956.934
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|7.246.640
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.261.151
|% 9,99
|
|CMBTN
|72,15
|14.716.870
|% 9,98
|
|CASA
|19,17
|2.760.480
|% -10,00
|
|TSPOR
|4,02
|151.139.376
|% -9,87
|
|ARTI
|1,85
|48.196
|% -5,13
|
|MRGYO
|2,11
|4.086.393
|% -4,95
|
|AYEN
|5,73
|5.916.655
|% -4,50
|
|GUSGR
|5,33
|487.313.378
|% 7,24
|
|ASELS
|33,22
|434.777.608
|% 2,03
|
|SASA
|14,41
|327.816.940
|% 3,45
|
|EKGYO
|2,30
|283.276.018
|% 0,44
|
|TRKCM
|4,52
|253.193.262
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,30
|283.276.018
|% 0,44
|
|GUSGR
|5,33
|487.313.378
|% 7,24
|
|CEMAS
|1,75
|110.545.158
|% 1,74
|
|TRKCM
|4,52
|253.193.262
|% 1,35
|
|SKBNK
|1,69
|75.150.174
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5949
|8,6380
|% 0,04
|
|Frank
|7,2632
|7,3069
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-0,51
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.613
|14,00
|
|Tam
|2.669
|2.681
|14,40
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|7,00
|
|Çeyrek
|650
|657
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,40
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,28
|0,01
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,44
|
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