***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2020 10:00
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874866
BIST
11:201.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:207,4936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:208,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0415
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:20468,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,66
|Açılış
|: 468,89
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:18
|GRNYO
|2,75
|27.908.615
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|23.842.616
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,04
|14.109.990
|% -7,01
|
|SRVGY
|23,00
|431.494
|% -5,27
|
|DAGI
|10,70
|856.357
|% -4,89
|
|PETKM
|4,34
|542.771.644
|% 2,12
|
|IHLAS
|1,09
|322.563.115
|% 1,87
|
|FENER
|38,52
|232.894.880
|% -3,46
|
|ASELS
|16,80
|169.745.759
|% 1,02
|
|KRDMD
|3,08
|168.135.864
|% 0,33
|
|IHLAS
|1,09
|322.563.115
|% 1,87
|
|PETKM
|4,34
|542.771.644
|% 2,12
|
|IHLGM
|1,51
|125.678.566
|% -2,58
|
|IHYAY
|1,26
|76.886.802
|% -2,33
|
|ZOREN
|2,78
|153.323.549
|% 2,21
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4900
|7,4928
|% 0,27
|
|Euro
|8,8861
|8,8918
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,6005
|9,6487
|% 0,70
|
|Frank
|8,2228
|8,2723
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9917
|2,0017
|% 0,28
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|6,01
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,06
|
|B. Petrol
|39,83
|39,83
|0,00
|