***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 10:05
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875231
BIST
10:271.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.113
10:277,4990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4990
En Düşük
7,4788
10:278,8949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0193
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8949
En Düşük
8,8600
10:27473,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,65
|Açılış
|: 473,44
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,72
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:25
|FADE
|7,44
|3.860.735
|% 9,90
|
|AKYHO
|5,69
|16.689.807
|% 7,16
|
|TURSG
|5,78
|15.058.420
|% 0,70
|
|ALMAD
|1,45
|263.704
|% -0,68
|
|BAYRK
|7,17
|989.925
|% -0,97
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4958
|7,4992
|% 0,12
|
|Euro
|8,8904
|8,8946
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,6287
|9,6769
|% 0,01
|
|Frank
|8,2287
|8,2783
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9926
|2,0026
|% 0,06
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|11,36
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,24
|41,24
|0,71
|