***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 12:28
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911341
BIST
13:491.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
13:497,0085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
13:498,5052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0414
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5052
En Düşük
8,4299
13:49403,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,85
|Açılış
|: 403,87
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler13:49
|DERIM
|12,76
|29.342.537
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|734.775
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|44.770.711
|% 9,99
|
|LINK
|42,70
|47.185.692
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.088.456
|% 9,99
|
|RODRG
|24,04
|2.433.112
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|614.300
|% -9,91
|
|KRTEK
|13,76
|43.947.522
|% -9,41
|
|NIBAS
|25,00
|11.931.975
|% -9,22
|
|FENER
|32,14
|183.539.725
|% -7,96
|
|SASA
|41,50
|1.869.344.927
|% -7,41
|
|THYAO
|12,67
|1.058.561.452
|% 3,01
|
|KOZAL
|143,50
|878.144.988
|% -0,97
|
|VAKBN
|4,72
|801.275.750
|% -1,67
|
|KARSN
|5,43
|724.186.206
|% 4,22
|
|VAKBN
|4,72
|801.275.750
|% -1,67
|
|TSKB
|1,77
|289.059.409
|% 1,72
|
|KARSN
|5,43
|724.186.206
|% 4,22
|
|EKGYO
|2,45
|268.702.669
|% 0,41
|
|CEMAS
|2,39
|257.084.653
|% 3,91
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0045
|7,0085
|% 0,39
|
|Euro
|8,4992
|8,5052
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,7791
|9,8281
|% 0,31
|
|Frank
|7,7485
|7,7952
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8588
|1,8681
|% 0,17
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|14,69
|
|Altın Gr.
|404
|404
|4,06
|
|Cumhuriyet
|2.686
|2.727
|30,00
|
|Tam
|2.672
|2.740
|27,83
|
|Yarım
|1.291
|1.325
|13,46
|
|Çeyrek
|648
|663
|6,73
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,53
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,08
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|0,45
|