***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2021 15:41
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DITAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935255
BIST
15:451.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.423
15:458,2524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0172
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2431
15:4510,0156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0106
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
15:45488,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,59
|Açılış
|: 488,16
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
488,69
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler15:45
|IHGZT
|1,43
|7.418.749
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|5.244.843
|% 9,99
|
|ERBOS
|82,45
|132.491.793
|% 7,85
|
|IDEAS
|73,00
|1.415.912
|% 7,51
|
|VAKFN
|15,54
|5.197.089
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|100.001.987
|% -8,65
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|16,00
|72.539.058
|% -6,81
|
|PETKM
|6,53
|4.895.384.217
|% -5,36
|
|GARAN
|7,67
|1.473.671.294
|% 3,79
|
|KOZAL
|128,50
|1.430.505.047
|% 4,90
|
|KRDMD
|8,30
|900.142.702
|% 0,24
|
|TUPRS
|95,60
|794.319.131
|% 4,25
|
|PETKM
|6,53
|4.895.384.217
|% -5,36
|
|TSKB
|1,28
|404.760.172
|% 3,23
|
|YKBNK
|2,11
|542.661.770
|% 1,44
|
|GARAN
|7,67
|1.473.671.294
|% 3,79
|
|SKBNK
|1,17
|189.696.088
|% 1,74
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2460
|8,2524
|% -0,21
|
|Euro
|10,0085
|10,0156
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,4841
|11,5417
|% 0,27
|
|Frank
|9,1120
|9,1669
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1959
|2,2069
|% -0,10
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|24,67
|
|Altın Gr.
|487
|488
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,54
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|67,73
|67,73
|-0,36
|