***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2021 15:48
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979442
BIST
16:001.810
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 25,39
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
16:0012,0696
En Yüksek
|Değişim
|: -5,76%
|| -0,7377
|Açılış
|: 11,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
16:0013,5266
En Yüksek
|Değişim
|: -6,31%
|| -0,9107
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
16:00670,47
En Yüksek
|Değişim
|: -9,22%
|| -68,08
|Açılış
|: 670,47
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler15:58
|PRKAB
|65,45
|40.353.459
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.151.115
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.888.849
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.743.286
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|43.135.037
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.469.114
|% -9,97
|
|GESAN
|22,90
|61.852.142
|% -9,05
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|YBTAS
|11.300,00
|358.867
|% -6,70
|
|TETMT
|237,00
|14.719.278
|% -6,47
|
|GARAN
|11,91
|3.731.944.976
|% 2,94
|
|THYAO
|19,13
|2.787.734.380
|% 2,19
|
|AKBNK
|7,08
|2.005.005.524
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,58
|1.978.200.944
|% 4,07
|
|KRDMD
|8,79
|1.914.486.405
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,58
|1.978.200.944
|% 4,07
|
|GARAN
|11,91
|3.731.944.976
|% 2,94
|
|AKBNK
|7,08
|2.005.005.524
|% 2,61
|
|PETKM
|7,99
|1.910.589.211
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,22
|485.236.939
|% 2,30
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9944
|12,0529
|% -5,89
|
|Euro
|13,4312
|13,4949
|% -6,53
|
|Sterlin
|15,5214
|15,5992
|% -9,28
|
|Frank
|12,4000
|12,4747
|% -9,41
|
|Riyal
|3,0984
|3,1139
|% -9,10
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,72
|
|Altın Gr.
|696
|696
|-42,20
|
|Cumhuriyet
|4.605
|4.674
|-155,00
|
|Tam
|4.571
|4.703
|-163,58
|
|Yarım
|2.209
|2.275
|-79,13
|
|Çeyrek
|1.108
|1.137
|-39,56
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,42
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,13
|9,14
|-0,63
|
|B. Petrol
|82,24
|82,24
|-0,07
|
Seans Raporu
15:58
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