***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2021 10:00
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DITAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979562
BIST
09:551.816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.816
En Düşük
1.816
09:5512,1724
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 0,2848
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
09:5513,6762
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,3465
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
09:55696,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 13,34
|Açılış
|: 696,87
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler09:55
|UZERB
|33,88
|211.276
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|239.086
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|5.917.171
|% 9,99
|
|DOBUR
|264,50
|5.666.913
|% 9,98
|
|RALYH
|16,21
|1.160.328
|% 9,97
|
|CMENT
|25,80
|18.060
|% -7,19
|
|TETMT
|215,00
|221.880
|% -5,74
|
|KZBGY
|32,00
|495.168
|% -5,21
|
|DITAS
|26,24
|574.735
|% -4,37
|
|TSPOR
|8,06
|1.758.200
|% -1,95
|
|ISFIN
|3,47
|88.651.380
|% 0,00
|
|PRKME
|5,89
|34.991.924
|% 0,00
|
|KUTPO
|106,00
|21.796.144
|% 0,95
|
|ESCAR
|27,06
|18.215.778
|% 0,00
|
|SASA
|39,22
|17.332.769
|% 2,03
|
|ISFIN
|3,47
|88.651.380
|% 0,00
|
|ODAS
|1,60
|14.373.070
|% 0,63
|
|PRKME
|5,89
|34.991.924
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,72
|3.458.409
|% 0,00
|
|GENTS
|3,55
|16.367.098
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1204
|12,1724
|% 2,40
|
|Euro
|13,6045
|13,6762
|% 2,60
|
|Sterlin
|16,0849
|16,1656
|% 1,80
|
|Frank
|12,8967
|12,9744
|% 1,72
|
|Riyal
|3,2127
|3,2288
|% 1,69
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|5,22
|
|Altın Gr.
|698
|698
|14,24
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,18
|9,19
|0,18
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|0,19
|