***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2021 10:02
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979968
BIST
10:301.782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,95
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.782
10:3012,6502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,2812
|Açılış
|: 12,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3600
|
12,8144
En Düşük
12,3321
10:3014,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,2558
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9500
|
14,4643
En Düşük
13,9221
10:30729,74
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 16,69
|Açılış
|: 730,38
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler10:30
|PRKAB
|87,00
|50.115.045
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|13.224.728
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|INTEM
|50,45
|4.518.483
|% 9,96
|
|TRILC
|14,36
|62.307.378
|% 9,95
|
|IDEAS
|30,20
|6.635.711
|% -9,96
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|DURDO
|19,27
|18.664.166
|% -7,62
|
|FRIGO
|3,89
|9.874.115
|% -6,27
|
|BJKAS
|5,40
|28.422.754
|% -6,25
|
|THYAO
|16,97
|547.049.867
|% -0,12
|
|SISE
|12,02
|246.485.860
|% 0,67
|
|MIATK
|27,04
|184.958.060
|% 6,37
|
|ASELS
|21,18
|177.954.283
|% 2,42
|
|KRDMD
|8,68
|153.573.499
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,24
|94.778.368
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,20
|106.596.365
|% 0,31
|
|THYAO
|16,97
|547.049.867
|% -0,12
|
|ODAS
|1,53
|44.540.889
|% -0,65
|
|TSKB
|1,47
|41.827.326
|% 0,00
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6267
|12,6502
|% 2,27
|
|Euro
|14,2314
|14,2648
|% 1,83
|
|Sterlin
|16,8114
|16,8957
|% 2,06
|
|Frank
|13,5960
|13,6779
|% 1,85
|
|Riyal
|3,3620
|3,3788
|% 2,27
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|1,73
|
|Altın Gr.
|731
|732
|18,53
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,51
|9,52
|0,33
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|2,88
|