***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2022 10:28
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DITAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016768
BIST
10:282.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 20,59
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
10:2814,7511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0452
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7511
En Düşük
14,7005
10:2816,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0712
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
10:28913,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,30
|Açılış
|: 913,95
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,29
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler10:28
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.027.965
|% 9,94
|
|ARMDA
|103,80
|6.081.865
|% 9,90
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|ULUSE
|179,00
|16.553.267
|% 8,03
|
|BOBET
|4,32
|14.298.810
|% -5,88
|
|GZNMI
|39,50
|5.413.534
|% -5,41
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|GRNYO
|2,25
|183.089
|% -3,85
|
|ALMAD
|1,65
|165.000
|% -2,37
|
|THYAO
|34,70
|594.442.536
|% 0,23
|
|ASELS
|26,22
|586.633.729
|% 2,66
|
|KRDMD
|15,84
|521.912.479
|% 2,39
|
|SASA
|62,95
|417.235.532
|% 2,78
|
|PETKM
|10,12
|302.139.836
|% 0,40
|
|ODAS
|2,12
|204.500.889
|% 2,42
|
|YKBNK
|4,23
|250.293.449
|% 1,44
|
|HALKB
|5,17
|217.863.872
|% 4,44
|
|VAKBN
|3,78
|132.044.652
|% 1,89
|
|KRDMD
|15,84
|521.912.479
|% 2,39
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7457
|14,7511
|% 0,31
|
|Euro
|16,0873
|16,1046
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,2610
|19,3576
|% 0,49
|
|Frank
|15,7561
|15,8510
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9191
|3,9387
|% 0,23
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,52
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,91
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,43
|
Seans Raporu
10:28
daha fazla
-
10:43OTKAR
Yüzde 4.82 oranında artışla 463.50 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 415 adet işlem
-
10:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 11 artarak (% 0.94 ) 2, 597
-
10:42
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, ODAS
-
10:42
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, GZNMI, AKPAZ
-
10:42XU100
Endeks 2, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 6, 791.00 milyon TL de