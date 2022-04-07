***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2022 10:10
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016763
BIST
14:092.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 22,51
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.342
En Düşük
2.329
14:0914,7592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0533
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7609
En Düşük
14,7005
14:0916,1065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0731
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
14:09913,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,47
|Açılış
|: 913,11
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
914,81
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler14:07
|KLKIM
|20,50
|135.361.618
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|56.990.711
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.406.495
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.471
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,76
|19.112.041
|% -7,18
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,62
|57.730.125
|% -3,22
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|KRDMD
|15,71
|1.188.617.022
|% 1,55
|
|ASELS
|26,08
|1.105.872.728
|% 2,11
|
|THYAO
|34,70
|1.003.915.415
|% 0,23
|
|GARAN
|12,50
|835.464.372
|% 0,73
|
|AKBNK
|7,89
|828.879.396
|% 2,60
|
|ODAS
|2,07
|494.207.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|767.786.155
|% 2,16
|
|AKBNK
|7,89
|828.879.396
|% 2,60
|
|CEMAS
|1,28
|123.746.164
|% 0,79
|
|VAKBN
|3,77
|307.095.477
|% 1,62
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7554
|14,7631
|% 0,39
|
|Euro
|16,0906
|16,0992
|% 0,41
|
|Sterlin
|19,2348
|19,3312
|% 0,35
|
|Frank
|15,7495
|15,8444
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9224
|3,9420
|% 0,32
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|1,43
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-2,00
|
|Tam
|6.034
|6.184
|-4,98
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-2,41
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-1,21
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,40
|
Seans Raporu
14:07
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14:22XU100
Endeks 2, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 18, 755.00 milyon TL de
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14:22ACSEL
Yüzde 9.01 oranında artışla 38.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 384, 817 adet işlem
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14:21ARSAN
Yüzde 4.62 oranında artışla 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 750, 054 adet işlem
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14:20KLKIM
Yüzde 7.50 oranında artışla 20.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 746, 344 adet işlem
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14:19FORMT
Yüzde 6.82 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 032, 665 adet işlem