***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 14:21
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073932
BIST
14:134.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 25,90
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:1318,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:1318,3642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0325
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:13981,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,98
|Açılış
|: 981,35
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:11
|AGYO
|8,36
|26.154.319
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|277.601.646
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.037.947
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|446.142.655
|% 9,99
|
|ALKA
|39,50
|229.332.589
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|91.786.631
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|63.035.779
|% -9,95
|
|THYAO
|101,50
|3.516.466.589
|% 2,01
|
|SISE
|33,26
|2.007.835.307
|% 2,46
|
|SASA
|105,40
|1.911.313.002
|% 5,40
|
|ASELS
|32,50
|1.692.241.280
|% 1,94
|
|AKBNK
|15,77
|1.670.562.029
|% 2,01
|
|SKBNK
|2,15
|653.116.167
|% 8,59
|
|TSKB
|3,14
|949.586.833
|% 8,28
|
|EKGYO
|4,67
|1.274.085.921
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,65
|1.595.543.501
|% 2,99
|
|ISCTR
|9,99
|1.516.357.272
|% 3,42
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6034
|18,6106
|% 0,15
|
|Euro
|18,3514
|18,3596
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,0123
|21,1177
|% 0,46
|
|Frank
|18,4818
|18,5931
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,05
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-9,11
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|6.600
|6.700
|-38,00
|
|Tam
|6.635
|6.718
|-51,00
|
|Yarım
|3.233
|3.282
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.642
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,20
|
|B. Petrol
|90,03
|90,03
|-1,18
|
Seans Raporu
14:11
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-
14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 78 artarak (% 0.85 ) 3, 550
-
14:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BAYRK, FENER, DOGUB, SILVR, AGYO, TSPOR, SANEL, KERVN, ISGYO
-
14:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MAKIM, COSMO, PENTA, ALKA, CONSE, EMNIS
-
14:26
TSKB, MEGAP, SASA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:26
YEOTK, CONSE, KONKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında