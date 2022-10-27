***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 10:04
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074552
BIST
10:033.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 6,50
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.978
10:0318,6145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
10:0318,7556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0148
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
10:03993,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,88
|Açılış
|: 993,54
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler10:01
|EKIZ
|14,30
|824.340
|% 10,00
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|ADEL
|50,50
|2.706.144
|% 9,93
|
|TUREX
|16,62
|1.582.573
|% 3,42
|
|SODSN
|29,80
|23.572
|% 2,69
|
|AGYO
|6,78
|777.727
|% -9,96
|
|PAMEL
|141,10
|320.015
|% -1,54
|
|SANEL
|11,50
|19.608
|% -1,29
|
|KUVVA
|42,00
|71.064
|% -0,62
|
|AKBNK
|15,70
|70.677.742
|% -0,51
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,00
|
|EREGL
|30,80
|2.428.517.779
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,55
|1.900.194.597
|% 0,10
|
|ISCTR
|9,73
|1.592.142.244
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,55
|1.900.194.597
|% 0,10
|
|DOHOL
|6,10
|1.171.441.538
|% 0,00
|
|ISGYO
|8,49
|1.498.041.609
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,73
|1.592.142.244
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6092
|18,6120
|% 0,02
|
|Euro
|18,7346
|18,7566
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,5045
|21,6124
|% -0,28
|
|Frank
|18,7569
|18,8699
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,05
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-3,11
|
|Altın Gr.
|994
|995
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.684
|6.755
|-13,00
|
|Yarım
|3.257
|3.302
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.651
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,44
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,55
|93,55
|-0,24
|