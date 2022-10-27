***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 17:59
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074720
BIST
17:453.928
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -48,02
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:4518,6100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:4518,6359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1345
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:45993,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,05
|Açılış
|: 993,37
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ATLAS
|1,87
|6.793.730
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|89.571.557
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|138.791.150
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|AGYO
|6,78
|7.811.706
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DERHL
|6,80
|226.347.006
|% -6,46
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,00
|8.198.633.052
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,24
|3.401.991.989
|% -3,42
|
|PETKM
|13,48
|2.572.111.109
|% 0,82
|
|TUPRS
|373,00
|2.544.598.419
|% 1,39
|
|SISE
|33,42
|2.449.203.286
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,48
|1.546.896.050
|% -1,97
|
|TSKB
|3,11
|1.026.099.290
|% 0,65
|
|AKBNK
|15,24
|3.401.991.989
|% -3,42
|
|SKBNK
|2,11
|449.762.412
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,30
|1.799.081.174
|% -2,52
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6021
|18,6100
|% 0,01
|
|Euro
|18,6121
|18,6359
|% -0,72
|
|Sterlin
|21,5361
|21,6441
|% -0,13
|
|Frank
|18,7420
|18,8549
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9364
|4,9612
|% 0,08
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-2,03
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.660
|6.730
|-38,00
|
|Yarım
|3.245
|3.291
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|1,15
|
Seans Raporu
17:45
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