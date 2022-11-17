***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:29
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DITAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080820
BIST
10:174.548
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -120,66
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.547
10:1718,6231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0337
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
10:1719,3437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
10:171.057,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,80
|Açılış
|: 1.057,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler10:15
|BRLSM
|26,88
|25.935.542
|% 9,98
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|BURVA
|47,82
|6.156.515
|% 7,61
|
|YAYLA
|7,58
|21.230.923
|% 7,37
|
|UZERB
|50,00
|75.950
|% 6,38
|
|KMPUR
|138,00
|22.402.530
|% -8,79
|
|SNGYO
|2,87
|42.578.401
|% -7,12
|
|BARMA
|105,00
|3.253.373
|% -5,58
|
|ODAS
|10,53
|223.913.184
|% -5,31
|
|KONKA
|51,90
|9.354.800
|% -5,29
|
|HALKB
|10,67
|456.071.114
|% 3,79
|
|VAKBN
|10,43
|436.062.051
|% 1,36
|
|KOZAL
|246,90
|270.448.150
|% 0,73
|
|EKGYO
|5,53
|247.636.916
|% 0,00
|
|ODAS
|10,53
|223.913.184
|% -5,31
|
|ALBRK
|3,17
|159.363.493
|% 2,92
|
|EKGYO
|5,53
|247.636.916
|% 0,00
|
|HALKB
|10,67
|456.071.114
|% 3,79
|
|VAKBN
|10,43
|436.062.051
|% 1,36
|
|ODAS
|10,53
|223.913.184
|% -5,31
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6136
|18,6196
|% 0,16
|
|Euro
|19,3240
|19,3408
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,0827
|22,1935
|% -0,02
|
|Frank
|19,6118
|19,7300
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,18
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-7,83
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.024
|7.148
|-14,00
|
|Yarım
|3.410
|3.494
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.746
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,30
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,21
|92,21
|-0,65
|