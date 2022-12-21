***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2022 10:01
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088909
BIST
12:005.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 29,67
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:0018,6772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:0019,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0516
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:001.089,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.089,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler12:00
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.417.982
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,50
|6.628.363
|% -5,48
|
|SANEL
|16,17
|2.884.556
|% -4,60
|
|RYSAS
|23,88
|35.065.594
|% -4,48
|
|RHEAG
|4,30
|2.136.692
|% -4,44
|
|THYAO
|144,00
|3.061.389.018
|% -1,30
|
|AKBNK
|20,64
|2.784.560.638
|% 3,20
|
|VAKBN
|12,68
|2.664.230.264
|% -0,08
|
|SAHOL
|42,80
|2.505.485.693
|% 3,33
|
|ISCTR
|13,03
|2.429.421.319
|% 0,54
|
|VAKBN
|12,68
|2.664.230.264
|% -0,08
|
|EKGYO
|8,13
|1.645.836.224
|% -0,73
|
|ADESE
|2,09
|397.334.527
|% -2,79
|
|YKBNK
|12,35
|2.312.651.218
|% 0,82
|
|ISCTR
|13,03
|2.429.421.319
|% 0,54
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6625
|18,6772
|% 0,14
|
|Euro
|19,8467
|19,8609
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6180
|22,7314
|% -0,09
|
|Frank
|20,0795
|20,2004
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9477
|4,9725
|% 0,07
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,79
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.339
|7.391
|-6,00
|
|Yarım
|3.565
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,14
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|0,13
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15EGEPO
Yüzde 9.91 oranında artışla 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 920, 583 adet işlem
-
12:14KORDS
Yüzde 4.07 oranında artışla 89.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 294, 357 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 5, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 47, 253.00 milyon TL de
-
12:11OZSUB
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 553, 320 adet işlem
-
12:09ORGE
Yüzde 5.36 oranında artışla 28.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 986 adet işlem