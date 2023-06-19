***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2023 10:00
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159600
BIST
13:175.388
En Düşük
|Değişim
|: -1,60%
|| -87,65
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.360
En Yüksek
5.485
13:1723,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0554
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
13:1725,8352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0036
|Açılış
|: 25,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
13:171.484,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,27
|Açılış
|: 1.483,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler13:15
|INGRM
|643,70
|11.060.239
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,58
|16.250.970
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|20.978.402
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|10.950.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|44.454.240
|% 9,99
|
|VKFYO
|17,03
|3.061.568
|% -9,99
|
|SNKRN
|21,26
|418.443
|% -5,43
|
|COSMO
|82,00
|3.090.034
|% -4,98
|
|PARSN
|86,30
|75.329.929
|% -4,85
|
|OSMEN
|96,95
|36.928.944
|% -4,48
|
|THYAO
|178,20
|3.534.500.496
|% -1,38
|
|ASTOR
|56,70
|2.095.668.705
|% 5,00
|
|AKBNK
|18,57
|1.278.339.817
|% -1,69
|
|YKBNK
|12,45
|1.224.909.884
|% -2,73
|
|PENTA
|28,06
|1.206.199.385
|% 7,76
|
|YKBNK
|12,45
|1.224.909.884
|% -2,73
|
|ADESE
|1,47
|142.697.860
|% -0,68
|
|ZOREN
|2,97
|255.656.134
|% 1,02
|
|ODAS
|6,90
|554.696.588
|% 5,83
|
|ISCTR
|13,12
|981.312.061
|% -2,24
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6606
|23,6697
|% 0,23
|
|Euro
|25,8279
|25,8352
|% -0,01
|
|Sterlin
|30,2179
|30,3694
|% 0,12
|
|Frank
|26,2876
|26,4459
|% -0,11
|
|Riyal
|6,2894
|6,3209
|% 0,18
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,84
|
|Altın Gr.
|1.485
|1.485
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|9.803
|9.951
|-38,00
|
|Tam
|9.753
|10.001
|-38,88
|
|Yarım
|4.780
|4.854
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.427
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|76,50
|76,50
|-0,11
|