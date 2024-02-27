***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 10:59
***DITAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DITAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252178
BIST
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10:539.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,79%
|| -74,12
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.254
En Yüksek
9.351
10:5331,1422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0401
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
10:5333,8383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0435
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
34,0243
En Düşük
33,7153
10:532.038,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,05
|Açılış
|: 2.038,15
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler10:51
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|13.655.274
|% 10,00
|
|CUSAN
|29,94
|40.388.362
|% 9,99
|
|BFREN
|1.255,00
|107.603.489
|% 9,99
|
|ERCB
|189,30
|110.251.342
|% 9,99
|
|AYCES
|900,00
|371.735.054
|% -10,00
|
|PSGYO
|7,03
|412.615.240
|% -8,10
|
|ERSU
|35,74
|6.186.808
|% -7,36
|
|BASCM
|11,05
|233.652
|% -6,20
|
|UFUK
|265,00
|3.027.625
|% -6,19
|
|MIATK
|80,85
|2.357.524.966
|% 4,86
|
|THYAO
|284,00
|2.100.508.254
|% -0,53
|
|ASTOR
|132,00
|1.526.308.200
|% 0,76
|
|KLSER
|85,55
|1.338.482.533
|% 3,70
|
|TUPRS
|161,50
|1.223.671.575
|% 0,56
|
|ZOREN
|5,53
|355.910.930
|% -2,64
|
|PSGYO
|7,03
|412.615.240
|% -8,10
|
|EKGYO
|11,55
|658.612.871
|% -0,69
|
|ISCTR
|11,34
|643.685.678
|% -1,08
|
|PETKM
|24,60
|740.110.620
|% -2,61
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1349
|31,1392
|% 0,12
|
|Euro
|33,8088
|33,8195
|% 0,07
|
|Sterlin
|39,3932
|39,5908
|% 0,16
|
|Frank
|35,2853
|35,4979
|% 0,27
|
|Riyal
|8,2781
|8,3196
|% 0,14
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,61
|22,64
|% 0,66
|
|Platin
|884,09
|885,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,75
|958,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,04
|82,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,91
|2.035,20
|% 0,66
|